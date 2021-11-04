Promosyon sektörü genel kurula hazırlanıyor

Promosyon ve matbaa sektörü genel kurul gerçekleştirecek. Toplantıda ihracat ve sektör hedefleri paylaşılacak.

Promosyon sektörü genel kurula hazırlanıyor
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Promosyon ve matbaa sektörü genel kurul gerçekleştirecek. Toplantıda ihracat ve sektör hedefleri paylaşılacak.

Promosyon ve matbaa sektörü genel kurul toplantısında bir araya gelecek. PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz 6 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ikinci olağan genel kurul toplantısında ihracat ve sektör hedeflerinin paylaşılacağını söyledi. 2019 yılında kurulan derneğin promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayii için ortak bir çalışma zemini oluşturarak, her iki sektörde dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

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