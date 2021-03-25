QNET V-Convention Connect’te 350 bin katılımcı bir araya geldi

Uluslararası e-ticaret doğrudan satış şirketi QNET’in en önemli yıllık etkinliği olan V-Convention, bugüne kadarki en büyük katılımla gerçekleşti. Kongreye 50’den fazla ülkeden yaklaşık 350 bin kişi katıldı.
Bu yılki sanal kongrenin başarısı hakkında konuşan QNET CEO’su Malou Caluza, “Bir önceki sanal kongrenin başarısından sonra yeni normalde bu yıl oluşturabileceğimiz etkiden oldukça emindik. Dünya normalleştikten sonra bile daha fazla ülkeden çok daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağladığı için bunun gibi sanal etkinlikler düzenlemeye devam etmemiz gerektiğini fark ettik. Öğrenmek ve ilham almak için bu tür etkinliklere katılmak isteyen sınırlı imkanlara sahip katılımcıların seyahat düzenlemeleri, vizeler, otel maliyetleri ve diğer konularda endişelenmelerine gerek kalmadığı için VCC’den çok mutluyuz. 2020 herkes için zor bir yıldı ve bu yılki V-Convention Connect’in hayalleri yeniden canlandırmasını ve topluluğumuzun tutkusunu ateşlemesini istedik. Bağımsız temsilcilerin etkinlik boyunca sosyal medyada paylaştığı olumlu tepkileri görmek, sıkı çalışmamızın ve hazırlığımızın buna değer olmasını sağladı” dedi.QNET, geçen yılın VCC resmi hashtag’i olan #VCC2020 ile Dijital Medya (Instagram) kategorisinde 2020 MarCom Ödülleri’nde mansiyon ödülü kazandı.