Re Pie Portföy Getir’de kısmi satış yaptı

Getir’in, Getir Girişim Sermayesi Fonu (GSYF) ile ilk finansal yatırımcılarından olan Re Pie, Getir GSYF’den yüksek kar elde etmek suretiyle kısmi satış yaptığını açıkladı.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re Pie Portföy, hem Getir hem de yatırımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda son şirket değerlemesi olan 7,55 milyar dolarlık seviyeden, yaklaşık 35 milyon dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylece Getir’de yatırımcı olan iki fonun yatırımcılarına toplam 275 milyon lira temettü dağıtacak. Şirketin küresel ölçekte büyüme potansiyeline inanan Re Pie, bu satıştan sonra sahibi olduğu geriye kalan şirket hisseleri için mevcut 2 fonu ile yatırım sürecine devam edecek. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Getir Fonu katılımcılarına 23 Ağustos tarihi itibariyle temettü dağıtımına başladı.

Verilen bilgiye göre, yıl içinde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3,6 milyar lira seviyesine çıkaran alternatif yatırım fonu yönetim şirketi, öte yandan yeni unicorn adayı şirketler ile görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Şirket önümüzdeki dönem özellikle teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, iş modeli olarak start-up, scale-up ve halka arz (pre-IPO) aşamalarındaki şirketlere fonları ile yatırım yapıyor.

2021 yılında yatırım yaptığı kimi şirketlerden kısmi satışlar yapacağını açıklayan Re-Pie Portföy üst yönetimi, hem risk sermayesi hem özel sermaye ölçeğinde yatırım yapmaya devam edeceklerini duyurdu.