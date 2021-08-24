Re Pie Portföy Getir’de kısmi satış yaptı

Getir’in, Getir Girişim Sermayesi Fonu (GSYF) ile ilk finansal yatırımcılarından olan Re Pie, Getir GSYF’den yüksek kar elde etmek suretiyle kısmi satış yaptığını açıkladı.
Verilen bilgiye göre, yıl içinde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3,6 milyar lira seviyesine çıkaran alternatif yatırım fonu yönetim şirketi, öte yandan yeni unicorn adayı şirketler ile görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Şirket önümüzdeki dönem özellikle teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, iş modeli olarak start-up, scale-up ve halka arz (pre-IPO) aşamalarındaki şirketlere fonları ile yatırım yapıyor.
2021 yılında yatırım yaptığı kimi şirketlerden kısmi satışlar yapacağını açıklayan Re-Pie Portföy üst yönetimi, hem risk sermayesi hem özel sermaye ölçeğinde yatırım yapmaya devam edeceklerini duyurdu.