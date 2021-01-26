Re-Pie Portföy iki fonu ile yatırımcı ‘Getir’di

İlk olarak 2018 yılında Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Getir’e ortak olan Re-Pie, 850 milyon dolarlık son yatırım turunda bu defa Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yerini aldı.

Hızlı teslimat şirketi Getir’in yerli ve yabancı fonlara yönelik yatırımcı turu sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin dördüncü büyük internet servis sağlayıcısı TurkNet’e yatırım yaptığını duyuran Re-Pie Portföy, bu defa iki fonu ile Getir’in son yatırımcı turundaki yerini aldı.

Re Pie Portföy, değeri 850 milyon dolara ulaşan Getir’de şirketin ismini taşıyan Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Fiba Grubu’nun kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurduğu Finberg GSYF ile Türkiye’den bu tura katılan kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı. Re-Pie, son yatırım turunda Getir GSYF’nin Türkiye’deki hisselerini Hollanda merkezli Getir BV’ye taşırken, yeni kurduğu Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile son tura katıldı.

“Girişim ekosistemimiz için çok iyi örnekler”

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Bitaksi ve Getir’in kurucusu Nazım Salur, girişim ekosistemimiz için çok iyi örnekler sergiliyor. 2018 yılında Getir’in iş modeli kadar kendisinin liderliği ve girişimciliğine güvenerek ilk yatırımımızı yaptık. Fiba Grubu için kurup yönettiğimiz Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile bu yıl son turda bu girişime yatırım yapmaya devam ettik” dedi.