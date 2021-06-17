Re-Pie Portföy’den yeni start-up yatırımı

Start-up’lara değer katmak amacıyla kurulan Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na dahil olan son girişim Musixen uygulaması oldu.
“Portföy büyülüğümüzü yıl sonuna kadar 5 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz”Musixen’in yerel ve uluslararası pazarlardaki yüksek büyüme potansiyelini değerlendirerek yatırım kararı aldıklarını belirten Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, “Inofab ve Skysens gibi hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı bu fonumuza yenilikçi iş modeli ile fark oluşturan Musixen’i de dahil ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi. 2021 yılı içerisinde fintech, enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinde yapacakları yeni yatırımlarla mevcut 21 aktif fonu 30’a çıkaracaklarını söyleyen Çamlıbel, “Atacağımız stratejik adımlarla 3,6 milyar TL olan portföy büyüklüğümüzü bu yıl sonunda 5 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Musixen’in portföyümüze katılması, bu hedef doğrultusunda ilerlerken elimizi güçlendiren çok önemli bir yatırım oldu” şeklinde konuştu.