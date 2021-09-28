Re-Pie Portföy’den yeni yatırım

Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş’nin yüzde 30’unu satın aldı. Bu yatırımla kurulacak ikinci fabrika ile ihracata da ağırlık verilecek.
Re-Pie Portföy, büyüme hedefleri doğrultusunda farklı alanlarda yaptığı yeni satın alma ve yatırımlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor. Daha önce fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve oyun gibi büyüme potansiyeline yüksek alanlarda yatırım yaparak Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan şirket, son olarak bünyesinde faaliyet gösteren Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş’nin yüzde 30’unu satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefi gerçekleştirildi. Yeni yatırımla birlikte değeri 960 milyon liraya ulaşan DMR, Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sağlanacak yeni kaynakla ikinci bir fabrika kuracak, 400 kişilik istihdam oluşturulacak. Aynı zamanda Simit Sarayı mağazaları dışındaki kanallara da yarı pişmiş ürün imalatı ve satışı yaparken ihracatını da artıracak.
“DMR’nin ihracat potansiyeli çok yüksek”
“Hedef yüzde 60 ihracat
DMR Genel Müdürü Caner Bayıralan, Kanada, Danimarka, Almanya, Katar ve Hollanda ülkelerine ihracata başladıklarını, İngiltere, ABD, Tayvan gibi ülkelerde potansiyel bayilerle görüştüklerini ifade etti. Bayıralan, “DMR olarak, yüzlerce Simit Sarayı mağazalarının tek unlu mamül tedarikçisi olmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanına ambalajlı donuk ürünlerimizi ihraç etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
2021 yılını bütçenin üzerinde ciroyla kapatacaklarını ifade eden Bayıralan, “Yüzde 60 ihracat hedefiyle dünyaya geleneksel lezzetlerimizi yerel modifikasyonlarla sunacağız. Dünyada ürünümüz girmedik ev bırakmayacağız” dedi.