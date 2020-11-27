Reform Görüşmeleri’nin ilk toplantısı sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ’’Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz’’ dedi.
Bakan Elvan, ’’Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz’’ dedi.TÜSİAD toplantısı bitti önümüzdeki günlerde iş dünyası ve STK’lar ile devam edecek.