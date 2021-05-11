“Reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyası WFA Başkan Ödülü’nü aldı

Dünyanın dört bir yanından etki oluşturan sektör girişimlerini ödüllendirmeyi amaçlayan WFA Başkan Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’den Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan “Reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyası WFA Başkan Ödülü’ne layık görüldü.

Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan “Reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyası, 60 ülkeden reklamveren derneklerinin ve pazarlama alanında dünyanın en büyük 100’den fazla şirketinin üye olduğu WFA’in (Dünya Reklamverenler Federasyonu) Başkan Ödülü’ne layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, WFA 2010’dan beri her yıl reklam ve pazarlama sektörüne destek veren ve toplumda olumlu değişime katkıda bulunan ulusal sektör derneklerinin girişimlerini takip ediyor ve bu girişimler WFA Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından oylanıyor ve ödüllendiriliyor. Bu yılın ödül programında 2020 yılı içinde, pandemi koşullarında ölçülebilir ve ikna edici etki oluşturan işler değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda ödül alan “Reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyası, yayınlandığı andan itibaren aldığı birçok sektör ödülüne, dünya çapında bir ödül daha ekleyerek, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarını taçlandırmış oldu.

WFA Başkanı ve Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar; “Bu yılki yüksek katılım ve sunumlar, pandemi sırasında sektörü desteklemek için dünya çapındaki ulusal reklamveren dernekleri tarafından yönetilen parlak girişimlerin kapsamını ve ölçeğini gösteriyor. Bu başarılı girişimlerin arkasındaki ekiplere en içten teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunarım, iş dünyasının en zor zamanlarından birinde, pozitif değişim yaratmada gerçekten ön saflarda yer aldınız” ifadelerini kullandı.

“Bu alandaki çabamızı ateşleyecek bir ödül”

Kampanyanın, WFA’in Başkan Ödülü’nü almasıyla ilgili konuşan Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Toplumsal cinsiyet eşitliği dönüşümünü kendi sahamızdan başlattık ve kısa sürede büyük bir etki oluşturduk. Oluşturduğumuz etkiyi Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2020 üçüncü faz araştırma sonuçlarında somut olarak gördük. Sonuçların her geçen yıl iyileştiğini görüyoruz ama yetinmiyoruz, yapacak çok işimiz var. “Reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyasının aldığı her ödül bu alandaki çabalarımızı ateşliyor ve hedef çıtasını yükseltmemizi sağlıyor” dedi.