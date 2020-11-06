REYL&Cie, Avrupa’daki en iyi özel butik banka seçildi

Londra’da açıklanan "Avrupa’daki En İyi Özel Butik Bankacılık" unvanını REYL & Cie aldı.
Grubun İcra Kurulu Başkanı François Reyl şunları söyledi:
"Müşteri hizmetlerini yenilemeye ve geliştirmeye yönelik süregelen çabamız; ekiplerimizin sıkı uyumu, güçlü girişimcilik ruhu, çeşitlendirilmiş ve bütüncül hizmet yelpazesi ve müşterilerimizle uzun vadeli çıkar uyumu etrafında geliştirilen iş modelimizin temel itici güçlerinden biridir. Girişimci ve Aile Ofisi Hizmetlerimizin, Kurumsal Danışmanlık ve Yapılandırma, Varlık Hizmetleri ve Varlık Yönetimi iş kollarımızın başarısını sağlarken, önümüzdeki yıllarda Varlık Yönetimi alanında bu çabaları pekiştirmeyi amaçlıyoruz.”