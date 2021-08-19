Roketsan’da hedef yıllık 100 milyon dolar ihracat

Roketsan en yeni yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiği ürünlerini 15’inci Savunma Sanayii Fuarı IDEF21’de sergiliyor. Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, ‘’Fuarda sergilediğimiz ürünlerin büyük çoğunluğu TSK envanterinde bulunuyor. Bunun yanında yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünler ile yıllık 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz’’ dedi.

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF21) İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı. 17 Ağustos itibariyle açılan fuarda son teknoloji ile geliştirilen savunma sanayii ürünleri yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Fuara katılan firmalardan Roketsan fuarda SUNGUR ve HİSAR hava savunma sistemlerini, İHA’ların kullanabileceği uzun menzilli füzeleri, karadan karaya topçu sistemlerinin kullanabileceği lazer güdümlü füzelerini tanıtıyor. Roketsan’ın fuarda sergilediği ürünlere ilişkin açıklamalarda bulunan Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar sergiledikleri ürünlerin büyük çoğunluğunun TSK envanterinde bulunduğunu hatırlatırken bunun yanında ihracata katkı sağlamayı hedeflediklerini de söylüyor.

‘’İhracat hedefimiz yıllık 100 milyon dolar’’

Roketsan’ın geliştirdiği ürünlere ilişkin açıklamalarda bulunan Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, ‘’Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’mizin kullanabileceği sistemlerimizin bazılarını ilk kez bu fuarda sergiliyoruz. Karadan karaya topçu sistemlerimizde güdümsüz füzeler yerine, lazer güdümlü füzelerimizi üretmeye başladık. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin roket, füze ve silah sistemi ihtiyacını karşılamak bizim temel görevimizdir. Ürettiğimiz ürünlerin büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanılmakta. Hava kuvvetlerimiz için SOM füzelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Lazer güdümlü bombaların üzerine takılan güdüm kitlerini sergiliyoruz” dedi.

Üretilen ürünlerle ilgili konuşan Özdamar, “İHA’ların kullanabileceği uzun menzilli ve daha etkili füzelerimizi piyasaya sürdük. Drone saldırılarına karşı lazer ve elektromanyetik sistemlerimizin yeni versiyonlarını ürettik ve standımızda ilgililere sunuyoruz. SUNGUR ve HİSAR hava savunma sistemlerimizi mevcutta üretmeye devam ediyoruz. Ürünlerimiz yerli ve milli şekilde üretiliyor. İhracatımızı artırmayı da hedefliyoruz. 100 milyon dolar yıllık ihracat hedefimiz var’’ diye konuştu.