Roketsan’dan uzaktan eğitime bin adet tablet bilgisayar desteği

Roketsan, TEKNOFEST paydaşlarının uzaktan eğitim için başlattığı kampanyaya bin adet tablet bilgisayarla dahil olduğunu açıkladı.
“Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız”
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yarınların bilim insanları, başarılı mühendisleri bugün bu amaç uğruna çalışan gençlerimiz arasından çıkacak. Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların karşısına çıkacak her türlü engelin aşılması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.