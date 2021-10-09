Rönesans Holding’den Türkiye’ye 1,7 milyar dolarlık sanayi yatırımı

Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ile Türkiye’nin yıllık polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde 20’sininin ikame edilmesi amaçlanıyor.

Rönesans Holding, Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Türkiye’de özel sektörün gerçekleştireceği en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atıyor. Holdingin açıklamasına göre; Ceyhan Endüstri Bölgesi içinde 62 hektar alanda faaliyet gösterecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin temel atma töreni, bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ile Türkiye’nin yıllık polipropilen üretim kapasitesinin 3 kat artırılması ve toplam ithalatın yüzde 20’sininin ikame edilmesi amaçlanıyor.

Yıllık 450 bin ton üretim kapasitesi ile ülkemizin en büyük polipropilen üretim tesisi olacak bu yatırım ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine yıllık 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlanması hedefleniyor.

2025 yılında faaliyete geçmesi beklenen tesis, yakıt ihtiyacını kendi ürettiği hidrojeni kullanarak karşılayacak. Bunun yanı sıra elektrik ihtiyacının çok büyük bir bölümü ise Rönesans’ın hidroelektrik santrallerinden tedarik edilecek. Böylece tesisin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak.

Global çözüm ortakları ile güçlü iş birliği

En güncel teknoloji altyapısını kullanan ve bölgenin en rekabetçi polipropilen üretim tesisi olması hedeflenen projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach yer alıyor. Sonatrach, 2040 yılına kadar yıllık yaklaşık 550 bin ton hammadde sağlayacak.

Projenin teknoloji altyapısının lisansörleri, ABD’li UOP Honeywell ve Hollandalı LyondellBasell olacak. Yapım sürecinde mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi, tedarik ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi ise, Rönesans ve İspanya’nın bu alanda binin üzerinde projeyi başarıyla hayata geçiren mühendislik şirketi Tecnicas Reunidas ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

Ürünlerin Türkiye pazarındaki tüm firmalara dağıtımının etkin şekilde sağlanması için Belçika merkezli, 55 ülkede 50 bin müşteriye ulaşan Ravago ile işbirliği yapılacak. İnşaat ve işletme döneminde, operasyon ve bakım hizmetlerinin yönetimi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için ise 27 ülkede petrokimya tesislerine hizmet sunan Fransız SPIE şirketi ile birlikte çalışılacak.

Polipropilen üretim tesisinin yanı sıra, bölgenin sıvı yük depolama ve terminal hizmetlerinin verimli bir şekilde sağlanması için alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan Norveç’in köklü kuruluşlarından Stolt-Nielsen grubu ile ortak yatırım yapılacak.

Kara tarafında, yaklaşık 1.300 hektar (yaklaşık 2 bin futbol sahası) büyüklüğünde bir alana kurulacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, Türkiye’nin önemli limanlarına ve petrokimya hammadde talebinin en yoğun olduğu bölgelere yakınlığı ile maliyet ve zaman yönetimi açısından çok avantajlı bir konumda.