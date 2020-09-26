Rönesans’ın Rusya’daki projesine yeni bir ödül

Rönesans’ın Moscow City’de hayata geçirdiği Neva Towers, CRE All-Russia Awards 2020’den iki ödül birden kazandı.
Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans’ın, Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi olarak adlandırılan ve Moscow City olarak da bilinen bölgede, içinde Neva Towers’ın da olduğu, bölgenin en yüksek yapısı Federation Tower ve Evolution Tower gibi üç önemli projede imzası var.
Neva Towers daha önce de Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) kapsamında “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilmişti. Neva Towers projesi aynı zamanda çevre dostu özellikleri nedeniyle LEED Altın Sertifikası’na sahip.