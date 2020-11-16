Rus şirketleri AYSAF 2020 Uluslararası Fuarı’nda yerini alacak

Deri ve ayakkabı sektöründen 5 Rus şirketi, 63’üncü Uluslararası Ayakkabı Malzemeleri, Bileşenleri, Deri ve Teknolojileri Fuarı AYSAF 2020’de, Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında yer alacak.

18-21 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy fuar merkezinde düzenlenecek olan 63’üncü Uluslararası Ayakkabı Malzemeleri, Bileşenleri, Deri ve Teknolojileri Fuarı AYSAF 2020’de, Deri ve ayakkabı sektöründen 5 Rus şirketi, Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığının müşterek standında yer alacak.

Verilen bilgiye göre, Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında Russkaya Kozha ve Volga Tannery deri fabrikalarının, ortopedi ve spora yönelik yenilikçi taban destekleri üreten INSOLEX markasının, bir balık derisi üreticisi olan FISHSKIN’in ve deri, kışlık ayakkabılar ve kürk eşyalar üreten Sakhabult’un yerel olarak ürettiği en iyi ürünler sergilenecek. Rus üreticiler, 2021/2022 sonbahar-kış dönemi için yeni koleksiyonlarını, hava-uzay ve nano-endüstri alanlarındaki son gelişmeler göz önüne alınarak tasarlanan ayakkabı bileşenlerini, ayakkabı üretiminde kullanılan deri yarı mamul ürünleri, üstte kullanılan derileri ve diğer küçük eşyaları sergileyecek. Sergide ayrıca güderiler, kürkler ve mamul ürünlerin yanı sıra, balık derisi örnekleri ve bu özel ham maddeden imal edilebilen ürünler yer alacak.