Rus üreticiler İstanbul’da 120’nin üzerinde görüşme yaptı

AYSAF 2020’de Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın müşterek standında Rusya’da üretilen ayakkabılar sunuldu. Üreticiler fuarda 120’nin üzerinde görüşme gerçekleştirdi.

Rus üreticiler 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 63. Uluslararası Ayakkabı Malzemeleri, Bileşenleri, Deri ve Teknolojileri Fuarı AYSAF 2020’de Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’nın (Minpromtorg) müşterek standında ayakkabı sektöründen ürünler sundu. Şirketler fuarda Türkiye, İtalya, Meksika, Suriye, Sırbistan, Mısır, Ukrayna ve diğer ülkelerden ortaklarla 120’nin üzerinde görüşme yaptı. Rus şirketlerden bazıları Türk pazarına malzeme ve bileşen tedarik etme konusunda geçici anlaşmalar yaptı.

Rusya Federasyonu Endüstri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Evtukhov, "İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda bile, Rus şirketleri benzersiz ürünler geliştiriyor ve ortaklığın coğrafyasını genişletiyorlar. AYSAF fuarı, üreticilerimize yeni trendler öğrenme, talebi araştırma ve Rusya’da üretilen ürünlerin rekabetçi üstünlüğünü anlayan ortaklara ulaşma fırsatı veren, bu yıl çevrimdışı gerçekleştirilen az sayıdaki fuarlardan biri" şeklinde konuştu.

Şirketler, Rusya’da üretilen ürünlerin teslimatlarıyla ilgili olarak tüccarlar, makine tedarikçileri, tabakhane, ayakkabı ve deri fabrikaları temsilcileri ile toplantılar yaptı.