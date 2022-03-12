banner4556

Rusya’dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

banner4664

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Rusya’dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner4583
banner4336

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta yola çıkan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü ’Lilac’ isimli gemi, saat 20.00’de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. Mersin Limanı’na giden gemi, saat 22.00’da Çanakkale önlerinde oldu. Geminin 15 Mart’ta Mersin’de olması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu...
Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666