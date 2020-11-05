Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ekim ayında yolcu artışı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Ekim ayında toplam 1 milyon 898 bin 632 yolcu rakamıyla pandemi sürecindeki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaşıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Ekim ayına ilişkin yolcu rakamları belli oldu buna göre, Ekim ayında pandemi sürecindeki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaşıldı. Toplam 1 milyon 898 bin 632 yolcu geçti. Ekim ayında yolcu sayısı artışı, Eylül ayına göre yüzde 6 oranında artarken, uçuşların yeniden başladığı Haziran ayından bu yana en yüksek aylık yolcu sayısı elde edildi. Daha önce Haziran ayında 514 bin, Temmuz ayında 1 milyon 226 bin, Ağustos ayında 1 milyon 813 bin ve Eylül ayında da 1 milyon 791 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanmıştı.

10 ayda 14 milyon yolcu kullandı

Öte yandan yılın ilk 10 ayında Sabiha Gökçen’den geçen toplam yolcu sayısı ise 14 milyon 298 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl ilk 10 ayda 2,7 milyon olmuştu. Ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iniş ve kalkış olarak toplam 13 bin 464 adet uçuş gerçekleştirirken, ilk 10 ayda ise toplam uçuş yapan uçak sayısı 100 bin 493 oldu.