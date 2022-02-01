Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab’in ikinci yılında belirlene 9 finalistin arasında 3 Türk startup yer aldı.

Sağlık sektörünün son yıllarda dijitalleşme, yapay zekâ ve teletıp dönüşümüyle birlikte, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak üzere küresel bir ilaç şirketi tarafından Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) iş birliğiyle başlatılan HealthCare Lab hızlandırma programı, finalistlerini belirledi. 16 Avrupa ülkesini kapsayan program kapsamında belirlenen 9 finalist arasında 3 Türk startup yer aldı.

Hassasiyetle seçilen bu 9 girişim, önümüzdeki 3 ay boyunca uzman mentorluğu ve koçluğu alacaklar. Nisan ayında ise kısa listeye kalan girişimler arasından 3 startup, sektördeki zorlukları ele alma noktasında potansiyelleri değerlendirildikten sonra kazanan olarak ilan edilecekler. Kazananlar hemsöz konusu küresel şirketteki programlarına devam edebilecek hem de HealthCare Lab’in kurucularıyla bir araya gelebilecekler. Program kapsamında kazanan 3 startup ayrıca 10 bin Euro tutarında hibe desteği alacak. Program kapsamında ilk 9’a girmeyi başaran Türk startuplar ELM Genomic, Vagustim Bioelectronic ve PONS olarak açıklandı.

HealthCare Lab hızlandırma programı, dijital sağlık startuplarının geleceğin büyük girişimlerine dönüşebilmesini sağlamak misyonuyla başlatılmış uluslararası bir program olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlere ilham vermek üzere 2014 yılında kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı ise programın Türkiye’deki lokal partneri. Kasım ayında aday başvurularını alan programda, yaklaşık üçte bir oranla en yüksek katılım Türkiye’den gelmişti. Yoğun ve titizlikle gerçekleştirilen bir seçim süreci ardından programa dahil edilen girişimciler belirlendi ve bu kapsamda 3’ü Türkiye’den olmak üzere programa 9 girişimci seçildi.