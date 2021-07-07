Şah Deniz-2 Projesi’nin Güneydoğu Kanadı’nda üretime başlandı

Şah Deniz Konsorsiyumu, Şah Deniz-2 Sahası’nın Güneydoğu Kanadı’nda üretime başladı. Bu üretim ile mevcut gaz üretimine günlük toplam 400 milyon metreküp gaz eklenerek iki milyon evin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Şah Deniz Konsorsiyumu’nca yürütülen Şah Deniz-2 Projesi’nde 2021 yılı için planlanan 540 metre derinliğindeki Güneydoğu Kanadı’ndaki üretime zamanında ve emniyetli biçimde başlandı. Derin su kanadındaki üretim, ilgili tüm açık deniz inşa ve devreye alma işlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından 30 Haziran tarihinde faaliyete geçti.

Projenin, Güneydoğu Kanadı’nda bulunan yeni üretim kısmı; iki yeni akış hattı, dört kuyu ve dünya standartlarındaki Şah Deniz rezervlerine bağlı bir dizi deniz altı yapılarından oluşuyor. Sahanın, Güneydoğu Kanadı’ndaki gaz akışının 2021’inüçüncü çeyreğinde tam kapasite üretim oranlarına ulaşması bekleniyor.

Şah Deniz işletmecisi bp’nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu üretim, Şah Deniz’de 2021 yılında ulaşmayı planladığımız en önemli dönüm noktasıydı. Bunu, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen emniyetli bir şekilde planladığımız bütçe ve süre dahilinde gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz.

Şah Deniz-2’nin ana altyapı çalışmalarının 2018 yılında tamamlanarak ilk gazın elde edilmesinin ardından tüm Şah Deniz ekibimiz, kalan kanatlarda yeni kuyulara ulaşmak ve deniz altı sistemindeki devasa alanda üretimi hızlandırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Üretimin yeni başladığı Şah Deniz-2 Güneydoğu Kanadı’nda; iki dağıtım borusu ve 40 kilometreden fazla akış hattı kullanılarak Şah Deniz saha üretimine günlük yaklaşık olarak 90 bin varil eşdeğerinde petrol miktarı eklenmesini beklediğimizi ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu önemli projenin son derece zorlu pandemi koşulları altında yoğun çalışmalar sonucunda teslim edilmesini sağlayan tüm proje ve operasyon ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum”.