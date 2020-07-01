Salgın Türk porselenini, Çin porseleni karşısında güçlendirdi

Küresel salgın nedeniyle Çin porselen sektöründeki gerilemenin Türk porselenine olumlu yansıdığını belirten ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, "Virüs sonrası Çin’den Avrupa’ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor" dedi.
Dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin’de, üretimdeki azalmanın Türkiye’ye olumlu yansıdığı söyleyen Abdullah Taşkın “Bu süreç Türk porselen sektörüne küresel çapta olumlu yansıyor. Virüs sonrası Çin’den Avrupa’ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor. Ayrıca Türkiye’nin konumu, lojistik ve maliyet avantajı, ülkemizin katalizör pozisyonunu da güçlendiriyor. Ülkemizin hem marka hem de ihracat potansiyeli göz önüne alındığında, yaşanan sürecin de etkisiyle Kütahya Porselen ve Güral Porselen’in dünya markası olma hedefi daha da perçinlenmiş oluyor” açıklaması yaptı.