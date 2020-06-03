“Sanal fuar yazılımları yüzde 300 büyüyecek”

Kovid 19 salgını sonrası 145 milyar dolar değerinde fuarın askıya ayındığını belirten Gökmen Özdemir, "Askıya alınan fuarların yüzde 10’u sanal fuara evrildi talep artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı teşvik paketiyle birlikte büyüme beklentimizi yüzde 300’e çıkarmış durumdayız" dedi.
2020 yılında Sanal Fuarlar yaklaşık yüzde 30 büyüyecek
Dünyada Sanal Fuar sektörünün hızla büyüdüğünü dile getiren Gökmen Özdemir, “Dünyada fuarcılık sektörü yaklaşık 325 milyar dolar değer üretiyor. Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de fuarcılık sektörü. Dünyada dijital dönüşümün hızla ilerlediğini biliyorduk ancak Koronavirüs salgını sonrasında bu dönüşümün neredeyse ikiye katlandığını gördük. Fuarcılık sektöründe de dijital dönüşüm hızla ilerlemeye kaydediyor. Sanal fuarlar, aslında yaklaşık 10 yıldır yapılıyor ancak yaşanan iptaller ve ertelemeler doğrultusunda fiziki fuarcılık sektörü yüzünü sanala çevirmeye başladı. Bu dönüşümle birlikte Sanal Fuarların sene sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 büyüyeceğini ön görüyoruz. Bu umut vaat edici bir veri. Türkiye’de ise henüz yeni tanınmaya ve kabul görmeye başlandığı için büyüme rakamı neredeyse yüzde 300’ü görecek.” dedi