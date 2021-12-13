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Sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 arttı

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Sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 arttı
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Sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

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Aylık sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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