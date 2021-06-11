Sanayi üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 66,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.