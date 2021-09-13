Sanayi üretimi Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,7 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.