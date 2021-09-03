SANKON’dan iki ülke ile önemli temas

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Angola Devleti’nden gelen heyet ile bir araya gelerek ekonomik temaslarda bulundu.
Öte yandan, Türkiye ile Angola arasında özellikle tarımsal ve hayvancılık sektörlerinde ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Ankara’ya gelen Angola Devleti Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Joao Manuel Bartolomeu da Cunha ve berebarindeki heyet de SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. SANKON Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Ferudun Cevahiroğlu’nun yanı sıra, yardımcıları ve Angola Devleti Ankara Büyükelçiliği diplomatları hazır bulundu Bakan Joao Manuel Bartolomeu da Cunha, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, Angola Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Ziyaret sırasında konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Angola Devleti Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Joao Manuel Bartolomeu da Cunha ve heyetinin ziyaretinde yapmış olduğu konuşmasında öncelikle Türkiye’ye yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. SANKON olarak Türkiye ile Angola arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız. SANKON heyeti olarak en kısa zamanda Angola Devleti’ne bir ziyaret gerçekleştirmek isteriz” diye konuştu.