SDLG, bauma CHINA 2020’de büyük fuar alanı açmaya hazırlanıyor

Shandong Lingong (SDLG), 24-27 Kasım tarihleri arasında Şanghay New International Expo Centre’de gerçekleştirilen bauma CHINA 2020’de 21 ürününü sergileyecek."Innovation, More Than Reliability" (Güvenilirlikten Daha Fazlası: Yenilikçilik) temasıyla hareket eden şirket, tüm çalışma koşullarında gayretli bir hizmet anlayışıyla sunulan kapsamlı çözümler içeren toplam 21 yeni ürün sunacak. Volvo CE ile ilk ortak standı ilgi uyandıran SDLG, son kullanıcılara güzel hediyelerin yanı sıra bir Süper Ödül kazanma imkanı verecek.

Verilen bilgiye göre şirket fuarda,5 bin 700 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan ortak büyük stant içinde 3 bin 872 metrekarelik bir açık alanda kendi fuar alanında yer alacak. Şirket fuar alanına getirmeyi planladığı yepyeni ekipmanlar dört ürün kategorisini kapsıyor: ekskavatörler, tekerlekli yükleyiciler, kazıcı-yükleyiciler (beko loder) ve yol makineleri. Çin’de ekipmanlarında hidrostatik tahrik, hibrit elektrik sistemi ve uzaktan kumanda teknolojilerini uygulayan ilk büyük üreticilerden biri olan SDLG, tüm çalışma koşullarında ve şantiyelerde çalışma özelliğine sahip yeni H-serisi yükleyicilerini ve ekskavatörlerini piyasaya sürecek.