Seç Market, esnaf dostu iş modelinde bin 500’üncü mağazasını açtı

Türkiye’nin 80 ilinde bayisi bulunan Seç Market, bin 500’üncü mağazasını açtı. Mahalle marketlerini, sunduğu hizmetler, sağladığı fiyat avantajları ve zengin ürün çeşitleriyle kurumsal ve modern bir görünüme kavuşturan Seç Market, iş ortaklarının rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor.
Sekmen: “Seç Market bayilerinin sayısı hızla artıyor”Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, 80 şehre yayılan Seç Market’lerin sayısının bin 500’e ulaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Seç Market’in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor, esnaflarımız daha da güçleniyor. Esnafın, kaliteli ve bilinen markalardan oluşan 5 binden fazla ürünü, zahmetsiz ve düzenli olarak tedarik ederek iş yerlerinde, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Ek olarak mağaza içinin düzenlenmesi, ödemeler ve lojistik alanlarında da iş ortaklarımıza hizmet veriyoruz. Esnafın rekabetteki gücünü artıran ve bin 500 mağazaya ulaşan Seç Market’lerin yıl sonuna kadar sayısının aynı hızla artmasını hedefliyoruz.”