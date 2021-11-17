Şekere yüzde 25 zam!

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yaptı. Böylece kristal şekerin KDV dahil fiyatı 5,3055 lira olarak belirlenirken, 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.