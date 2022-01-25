banner4556

Sektörel güven endeksleri açıklandı

banner4336

Güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.

Sektörel güven endeksleri açıklandı
banner4583

Güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.

banner4575

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe artarken, inşaat sektöründe azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak ayında 2021 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5,0 azaldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında...
"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349