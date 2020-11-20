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Sepette yüzde 80’e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor

Online alışverişte indirim rüzgarı esiyor. Birçok alışveriş sitesi yüzde 80’lere dayanan indirim fırsatlarını duyuruyor.

Sepette yüzde 80’e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor

Online alışverişte indirim rüzgarı esiyor. Birçok alışveriş sitesi yüzde 80’lere dayanan indirim fırsatlarını duyuruyor.

Alışveriş sitesi Morhipo.com, 20-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ‘Muhteşem İndirim Haftası’nda en ünlü markaları en uygun fiyatlarla moda severlerle buluşturacağını duyurdu.

23 Kasım’a kadar yüzlerce üründe tüm indirimlere ek sepette yüzde 30’a varan indirimden yararlanacak olan müşteriler, 24-27 Kasım tarihleri arasında ise tüm indirimlere ek sepette yüzde 50’ye varan indirimlerle karşılaşacak.
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