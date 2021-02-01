Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 430,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 430 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 430,20 liradan, 2 bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 855 liradan, 392 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 396 liradan, 2 bin 769 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 789 liradan, bin 385 liradan alınan Yarım Ziynet bin 395 liradan ve 692 liradan alınan Çeyrek Ziynet 697 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 430,20 lira oldu.
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