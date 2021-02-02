Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,90 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 421,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 421,90 liradan, 2 bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 800 liradan, 395 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 389 liradan, 2 bin 716 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 736 liradan, bin 358 liradan alınan Yarım Ziynet bin 368 liradan ve 679 liradan alınan Çeyrek Ziynet 684 liradan satılıyor.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,90 lira oldu.
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