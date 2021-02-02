Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 423,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 423,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 423,40 liradan, 2 bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 810 liradan, 386 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 390 liradan, 2 bin 725 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 745 liradan, bin 363 liradan alınan Yarım Ziynet bin 373 liradan ve 681 liradan alınan Çeyrek Ziynet 686 liradan satıldı.