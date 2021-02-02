Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 423,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 423,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 423,40 liradan, 2 bin 789 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 810 liradan, 386 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 390 liradan, 2 bin 725 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 745 liradan, bin 363 liradan alınan Yarım Ziynet bin 373 liradan ve 681 liradan alınan Çeyrek Ziynet 686 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 423,40 lira oldu.
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