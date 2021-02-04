Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,20 lira oldu.
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