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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 405,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 694 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 632 liradan, bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet bin 316 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satıldı.
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