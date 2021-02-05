Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 405,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 694 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 632 liradan, bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet bin 316 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405,70 lira oldu.
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