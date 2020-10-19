Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 7,9250 liradan alınan dolar, 7,9270 liradan, 9,2810 liradan alınan euro ise 9,2830 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,90 liradan, euro ise 9,27 liradan satılmıştı.Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 09:36
Dolar 7,9270 liradan, euro ise 9,2830 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 7,9250 liradan alınan dolar, 7,9270 liradan, 9,2810 liradan alınan euro ise 9,2830 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,90 liradan, euro ise 9,27 liradan satılmıştı.Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 09:36