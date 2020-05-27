Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,7630 liradan, euro ise 7,4120 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7610 liradan alınan dolar, 6,7630 liradan, 7,41 alınan euro ise 7,4120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8150 liradan, euro ise 7,4280 liradan satılmıştı.
DOLAR 6,7630 LİRADAN, EURO İSE 7,4120 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Dolar 6,7630 liradan, euro ise 7,4120 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7610 liradan alınan dolar, 6,7630 liradan, 7,41 alınan euro ise 7,4120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8150 liradan, euro ise 7,4280 liradan satılmıştı.