Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8120 liradan, euro ise 7,5900 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan, 7,5880 alınan euro ise 7,5900 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,83 liradan, euro ise 7,61 liradan satılmıştı.
DOLAR 6,8120 LİRADAN, EURO İSE 7,5900 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.
Dolar 6,8120 liradan, euro ise 7,5900 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan, 7,5880 alınan euro ise 7,5900 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,83 liradan, euro ise 7,61 liradan satılmıştı.