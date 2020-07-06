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Serbest piyasada döviz fiyatları

DOLAR 6,8630 LİRADAN, EURO İSE 7,7480 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8630 liradan, euro ise 7,7480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8610 liradan alınan dolar, 6,8630 liradan, 7,7460 liradan alınan euro ise 7,7480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8660 liradan, euro ise 7,72 liradan satılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 09:33
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