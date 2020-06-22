Atasoylar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Vedat Sertoğlu, pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde olduğunu ve bu konuda önemli bir araştırma yaptıklarını kaydederek, "Pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek yöntemler geliştirilmelidir" dedi.

Atasoylar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy bu konuya çok önem verdiğini hatırlatan Sertoğlu, Başkan Atasoy’un bu konuda insan kaynakları yönetiminde örnek bir çalışma yaptırdığını ve bu çalışmanın sonunda önemli sonuçların ortaya çıktığını ifade etti. Sertoğlu, şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına ve ilham veren fikirlere önem verdiklerini belirtti.

Yüksek performans için motivasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Sertoğlu motivasyonun temelinde ise sağlıklı ve mutlu çalışanların olduğunu aktardı. Sertoğlu, “Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında da değişime sebep olmuş, çalışan profili ve çalışma şekillerini de etkilemiştir.

Pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere bilişim teknolojileri departmanlarımızda görev alan çalışma arkadaşlarımızın çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamış, aksine motivasyonlarında artış gözlemlenmiştir. Bunu başarmadaki en büyük etken ise uzaktan çalışma için gerekli altyapımızın şirketimiz tarafından zaten pandeminin çok öncesinde güvenilir bir şekilde kurulmuş ve hazır halde olmasıdır” dedi.

"Uzaktan çalışma şehir hayatına da katkı sağlayacak"

Sertoğlu, Atasoylar Grubu olarak büyükşehirlerdeki ulaşım ve otopark problemleri de uzaktan çalışma modeline geçişte önemli bir etken olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Çalışanların trafikte harcadığı zamanı kendilerine ayırmaları tercihimizdir. Uzaktan çalışma, sadece işçi ve işverene değil, aynı zamanda şehir hayatına da katkıda bulunacaktır. Öte yandan, uzaktan çalışma modeliyle evden çıkması zor olan engelli bireylerin de bu çalışma modeliyle istihdamı artacak ve hayata karışmalarına imkan verilmiş olacaktır."

"Yeni çalışma sistemleri kolaylıkla hayata geçebilecek"

İş hayatında yeni bir döneme girildiğini aktaran Sertoğlu, "Yapılan araştırmamızda sonuçlar, tüm ekiplerimizin çoğunlukla evden çalışmaktan memnun olduğunu, performansında kayıp yaşamadığını gösterdi. Pandemi süreci bitince de yarı zamanlı veya tam zamanlı evden çalışmayı istediklerini belirtenler dahi var. Bu yeni normal durum da insan kaynakları yönetimi alanında bize yeni çalışma sistemlerini kolaylıkla hayata geçirebileceğimizi ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

“Araştırmanın sonuçlarından öne çıkanlar”

Pandemi sonrası yeni çalışma modellerinin gündemde olduğuna işaret eden Sertoglu "İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır.

Yeni normale dönüş iş takvimine göre, normalleşme sürecine yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde girdiklerini belirterek, pandemi sürecini, Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına göre, tüm hijyen kaidelerine uyarak geçirdiklerini ve normalleşme sürecinde de bu kaidelere uymaya titizlikle devam edeceklerini bildirdi.

Araştırmanın sonuçlarından öne çıkanlar ise “Evde daha verimli çalıştıklarını düşünenlerin oranı fazla, çalışanlar da aileler de çok mutlu. Yarı zamanlı mesai seçeneği de gündemimiz de. Yöneticiler evde çalışma performansından memnun. Pandemi bitince de evden çalışılabilir” ifadelerini kullandı.