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Sesli kitap platformundan satın alma

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Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Din-lebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldığını duyurdu.

Sesli kitap platformundan satın alma
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Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Din-lebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldığını duyurdu.

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Yerli sesli kitap platformu Dinlebi beğenilen meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, daha önce Patika uygulamasına üye olan kullanıcılar sahip olduğu hakları Dinlebi üzerin-den kullanmaya devam edebilecekler. Sesli kitap platformuna geçiş yapan kullanıcılar, meditasyon içerikle-rine ek olarak, yerli içerik sayısında 2000’den fazla sesli kitabı barındıran arşive de erişebilecekler.

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