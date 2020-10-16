SETBİR’den Dünya Gıda Günü açıklaması

Her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü vesilsiyle SETBİR’den açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 1945 yılında kurulduğu gün olan 16 Ekim, BM üyesi ülkelerde her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. Bu yıl 75. kuruluş yıldönümünü kutlayan FAO’nun yine bu yıl 40.’sı kutlanacak Dünya Gıda Günü’ndeki teması, "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim”. Amaç, koronavirüs salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik tehditleri ile mücadele etmek ve bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel işbirliği ve dayanışma sağlamak.

“Sağlıklı ve temiz gıdaya erişim temel insan hakkıdır”

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, yazılı olarak verdiği kutlama mesajında “Her Dünya Gıda Günü’nde, dünyada 800 milyon insanın aç, 1 milyon 200 bin insanın yoksul, buna karşılık 600 milyon insanın ise obez olduğunu hatırlatıp, "sağlıklı ve temiz gıdaya erişimin dünyada da Türkiye’de de temel insan hakkı olduğu"na dikkat çekiyoruz.

Gerek Türkiye gerekse dünya nüfusunu besleyebilmenin, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolu, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyetten, gıda üretiminden ve dağıtımından geçiyor. Organize tarımsal faaliyetin küçük ve yerel üretici için de gelir artışı sağlayıp refah kaynağı olacağına, böylelikle köyden kente göç ihtiyacının ortadan kalkacağına da inanıyoruz. Tarım-gıda üreticisi ile sanayicisinin eşgüdümlü çalışmasının, Türkiye’de ve dünyada açlığa son vereceği inancındayız” ifadelerine yer verdi.