Sevgililer Günü’ne özel birçok üründe indirime gidildi

Turkcell, Sevgililer Günü’ne özel olarak Turkcell Pasaj’da ve mağazalarında indirim kampanyaları düzenliyor. Kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden elektronik aksesuarlara kadar pek çok üründe indirim yapıldı.

Dijital operatör Turkcell, bu Sevgililer Günü’nde sevdiklerine özel bir hediye almak isteyenlere seçenekler sunuyor. Hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da ve mağazalarında çok sayıda üründe özel indirimler başladı.

Yapılan açıklamaya göre platformda 2-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden telefonlara birçok üründe 2 bin TL’ye varan indirimler sunuyor. Platformu ziyaret edenler peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecekleri gibi dilerlerse ödeyecekleri tutarı faturalarına yansıtarak taksitli ödeme seçeneğinden de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili bazı ürünleri tarifelerine yansıtarak satın alan müşteriler, ürüne özel hediyeler kazanma şansı da bulacak.

‘Sarı Günler’ başlıyor

Sevgililer Günü kapsamında Turkcell mağazalarında 9-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Sarı Günler’ kampanyasında da akıllı telefondan kulaklığa, akıllı saatten oyuncu ürünlerine, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine 43 üründe indirimler geçerli olacak. Müşterilerimiz seçili aksesuar ürünlerinde aynı ürünün ikincisinin alımında yüzde 50’ye varan kampanyalardan yararlanabilecek.

Ayrıca yine Turkcell mağazalarında 5 ve 8 Şubat tarihlerinde stoklarla sınırlı olan Premium bir cihazda “Karekodla Fırsat Avı” kampanyası ile 2 bin TL üzerinde indirim yapılacak.