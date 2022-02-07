Sevgiliye ‘göz kamaştırıcı’ hediyeler ilgi görüyor

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala göz kamaştırıcı pırlanta ve mücevherler alıcısını bekliyor. Bir mücevher firmasının düzenlediği fırsat günleri etkinliğinde 600 liradan 220 bin liraya kadar birçok farklı mücevherler ilgi çekiyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye telaşı başladı. Mücevher firmaları düzenledikleri altın ve mücevher günleriyle indirimli ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Her bütçeye uygun takıların sergilendiği etkinlikte 600 TL’den 220 bin TL’ye kadar tek taş bulunuyor.

“Sevgililer gününe özel sınırsız sayıda tek taş stokladık”

Etkinliğin üçüncü gününde olduklarını belirten firmanın üst yöneticisi Corc Akdoğan, “Etkinliğimiz 14 Şubat Sevgililer Gününe kadar devam edecek. Tüm misafirlerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Etkinliğimizin en güzel fırsatı eskiyi getir yeniyi çok makul fiyatı götür ve bunu yüzde 50 indirim ile alıyorsunuz. Burada 10 binlerce ürünümüz var. Vatandaşlar altın, mücevher, pırlanta gibi değerli ürünlerimizi de bulacaklar. Sevgililer Gününe özel sınırsız sayıda tek taş stokladık. Etkinlik alanımızın en pahalı ürünü piyasa değeri 440 bin TL ile tek taş yüzüğümüz olurken bunu yüzde 50 indirim ile 220 bin TL’ye alabiliyorsunuz. En ucuz ürünümüzün başlangıç fiyatı ise bin 200 TL iken yüzde 50 indirim ile 600 TL’ye kadar düşecek” şeklinde konuştu.

“Piyasanın altında ürünler bulmanız mümkün”

Eşine bileklik almaya geldiğini ifade eden Mustafa Güngör, “Ümraniye’den geldim eşime hediye almak için. Burada piyasanın altında ürünler bulmanız mümkün o yüzden burayı tercih ettim. Elimdeki ürünü bir senedir takip ediyordum buradan almak nasip oldu” dedi.

“Düğün öncesi hazırlık yapıyoruz”

Düğün alışverişine geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Üsküdar’dan geldik. Düğün öncesi hazırlık yapıyoruz. O yüzde kolye ve bileklik bakmaya geldik. Fiyatlar dışarıya göre daha uygun. Sevgililer günü içinde tek taş yüzük bakacağız” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin uygun olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “Sevgililer günü için kendime hediye kolye almaya geldim” dedi.

Sevgililer Günü’ne kadar devam edecek olan etkinlik ziyaretçilerini bekliyor.