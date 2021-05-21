SGK İl Müdürü Göktaş’tan esnaf kuruluşlarına ziyaret

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası bu yıl 15.yaşını 16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle Sosyal Güvenlik Sisteminin sunduğu ayrıcalıkları kamuoyuna anlatılıyor. Bu kapsamda İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş İstanbul Esnaf Sanatkârları Odalar Birliği Başkanı Faik Yılmaz’ı ziyaret etti. İl Müdürü Göktaş ziyarette Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlarımızın sosyal güvenlik bilincinin artırılmasının hedeflediğini belirtirken SGK’nın işveren ve sigortalılarımıza sunmakta olduğu hizmetler uygulanan teşvikler ele alındı. Yaşanmakta olan pandemi sürecinde vatandaşlarımızın virüs riski ile karşılaşmadan sosyal güvenliğe ilişkin hemen hemen bütün işlemlerini e-devlet uygulamaları ile gerçekleştirebildikleri interaktif yapısından bahsedildi.

Ayrıca 2006 yılında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformunun en önemli ayağı olan Genel Sağlık Sigortası sayesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını surecisince vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunucularına erişimi ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve finansmanında getirilen yenilikler ile sağlığa erişiminin oldukça kolay ve sorunsuz gerçekleşmesinin GSS sistemimizin sağlam bir alt yapısı olduğunun en önemli göstergesi olduğu belirtildi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken ne zaman ihtiyaç duysak desteğini esirgemeden her daim yanımızda olan tüm SGK ailesinin sosyal güvenlik haftasını kutlayarak başarılar dilediler.