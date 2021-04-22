Siemens aktüatör serisi birçok görevi aynı anda yapabiliyor

Siemens’in küçük vanalara yönelik geliştirdiği yeni aktüatör serisinin sessiz ve bağlantılı çalışarak birçok görevi aynı anda yapabildiği belirtildi.

Siemens Akıllı Altyapılar, küçük vanalara yönelik SSA aktüatör serisini geliştirmeye devam ediyor. Enerji verimliliği daha yüksek ve hidronik oda uygulamaları için yeni özellikler eklenen SSA aktüatör serisi yenilendi. Verilen bilgiye göre güncellenen SSA aktüatörleri, oda çözümleri için analog kontrolden KNX iletişim özelliklerine kadar geniş kontrol olanakları ve bağlı sistemlere hızlı entegrasyon için daha fazla esneklik sunuyor. Yenilenen ürünün iletişim ve güç için aynı kabloyu kullanması sayesinde, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanıyor. Aktüatörler ‘Gece Modu’ sayesinde 28 db’den daha düşük sesle her zamankinden daha sessiz çalışabiliyor. Böylece oteller, kayıt stüdyoları, toplantı odaları ve kütüphaneler gibi gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.

Kolay kurulum, hızlı devreye alma

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda geçirilen zamanın artması ısınmanın verimli bir şekilde kontrol edilmesine yönelik ihtiyaçları artırıyor. Verilen bilgiye göre, yenilenen SSA aktüatörler, montaj ve çalıştırma kolaylığıyla bu ihtiyaca çözüm sunuyor. Konfigürasyonu önceden yapılmış ve hızlı montaj hazır şekilde teslim ediliyor. IP54 koruma sınıfı baş aşağı montajı da dahil her tülü montaj yönünde esnek montaj kolaylığı sağlar. SSA aktüatörlerin üzerindeki yeni LED durum göstergesi, hızlı ve hatasız devreye almayı sağlıyor. Bu, kullanıcılara self-kalibrasyon gibi çeşitli işlevlerle yardımcı olurken, vananın pozisyonunu ve farklı çalışma durumlarını gösteriyor. Farklı çalışma durumlarını göstermesi, teknik destek veya manuel müdahale olmadan düzgün çalışmanın yeniden sağlanabildiği elektrik kesintileri için özellikle önemli. Ek olarak, kendi kendine kalibrasyon, otomatik mil son pozisyonu tanıma sunuyor ve aktüatörün vanaya her zaman doğru şekilde oturmasını ve bunun sonucunda da hassas ayarlama ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Daha fazla uygulama için birinci sınıf özellikler

Verilen bilgiye göre, geri bildirim sinyali ve manuel moda geçiş imkânı gibi yeni işlevler ile operasyon, kullanıcılar için her zamankinden daha kolay, ayrıca zaman ve maliyet açısından daha tasarruflu oluyor. Manuel çalıştırma sayesinde sistemin çalışmasına ihtiyaç duyulmadığı için vanalar ve aktüatörler kolayca test edilebiliyor. Hatta manuel modda bile acil durum çalışması mümkün oluyor. Ancak kullanıcılar için en büyük fayda, SSA aktüatörlerine yeni eklenen KNX haberleşme yeteneği ile geliyor. Bu, kullanıcılara oda termostatları ile uygulama olanaklarının yanı sıra oda otamasyonlu oda uygulamaları veya kontrol üniteleri ile kolay bağlantı sağlıyor. Güncellenmiş SSA aktüatörlerin hem haberleşme hem de enerji için tek bir kablo kullanması, kablolama ihtiyacını ve iş yükünü de azaltarak ideal iş akışlarını mümkün kılıyor. İki dijital giriş sayesinde, pencere bağlantısı, varlık dedektörü veya yoğuşma sensörü bağlanabiliyor. Bu da kablolama ihtiyacını azaltıyor, maliyet tasarrufu ve kontrolör üzerindeki giriş/çıkışlardan tasarruf sağlıyor.