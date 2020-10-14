Siemens geleceğin çalışma ortamını ‘Comfy’ ile başlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, sosyal yaşamı etkilediği kadar, çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi. Alman teknoloji devi Siemens, Pandemi sürecini göz önüne alarak Comfy uygulamasını devreye aldı. Çalışanların güvenli bir şekilde iş yerlerine dönüşüne yardım eden ve Türkiye pazarı ile de buluşan Comfy uygulaması, Siemens içinde global çapta 600 lokasyonda devreye alınıyor. Türkiye’de ilk olarak Siemens’in Kartal ve Gebze kampüslerinde Uygulanmaya başlayan Comfy, daha esnek ve geleceğe dönük çalışma yöntemlerinin temelini atmış olacak.

Alman teknoloji devi Siemens, çalışanların pandemi sonrası yeniden güvenli bir şekilde çalışma ortamına dönüşünü desteklemek için Comfy uygulamasını devreye aldı. Siemens’in Türkiye pazarıyla da buluşturduğu Comfy uygulaması, şirket içinde de hayata geçiriliyor. Global çapta 600 Siemens lokasyonunda başlayacak olan Comfy uygulaması Türkiye’de ilk etapta Siemens’in Kartal ve Gebze kampüslerinde kullanılmaya başladı.

İş yeri deneyimi çözümü olan Comfy ile çalışanlar, bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile ‘temassız’ işlem yapabilecek. Doluluk oranı yönetimi sistemi ise çalışanların Siemens Comfy uygulaması üzerinden konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etmelerini sağlayacak. Son aşamada 30 ülkede 100 bin Siemens çalışanı tarafından kullanılabilir olacak olan Comfy uygulaması, ilk aşamada COVID-19 pandemisi sırasında iş yerine yeniden dönüşe olanak sağlarken, ikinci aşama da ise geleceğin akıllı ofislerinin yolunu açacak.

Gerçek zamanlı deneyim

Şirket, Comfy’i hizmete sunmanın ikinci aşamasında, iş yeri deneyimini zenginleştirmek için daha fazla özelliği de ekleyebilecek. Çalışanlar ihtiyaç doğrultusunda toplantı odalarını ve çalışma masalarını rezerve edebilecek, haritalar üzerinde ofisler ve kampüslerde gezinebilecek, iş arkadaşlarının yerini görebilecek ve konforu sağlamak üzere herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadan sıcaklık ve aydınlatma düzeylerini kişiselleştirebilecek. Ek olarak, Siemens’in sahip olduğu Enlighted şirketinin IoT sensörleri ağını devreye alma seçeneği de olacak. Bu ağ Comfy ile entegre olduğunda çalışanların masa, oda ve ofislerin doluluğunu gerçek zamanlı olarak görmesine olanak tanınacak.

Comfy’nin Pandemi ile birlikte değişen çalışma ortamlarında güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamı sunacağını belirten Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, “İçinde bulunduğumuz pandemi, hem bireysel hem de çalışma ortamlarımızda büyük değişikliklere neden oldu. Bu ihtiyacı öngörerek, Siemens’in uzun yıllara dayanan deneyim ve teknoloji bilgi birikimini Comfy uygulamasında bir araya getirdik. Comfy ile hedefimiz veriyi en iyi şekilde kullanarak, iş yerleri için güvenli ve akıllı bir deneyim sunmak. Türkiye pazarıyla buluşturduğumuz ve mobil bir uygulama üzerinden erişilebilen Comfy’i, biz de Kartal ve Gebze kampüslerimizde devreye alarak çalışanlarımız için daha güvenli bir çalışma ortamı sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.