Siemens Healthineers Türkiye ve Volitan Global, sağlık alanında destekleyecekleri start-up’ları seçti

Girişimcilere disiplinler arası bir ortamda inovasyon oluşturma imkânı sunmayı hedefleyen Innovation Think Tank (ITT) ve ‘Innovation Think Tank Start-up Network (ITT-STN)’ etkinliğinde sağlık start-up’larının yenilikçi çözümleri için verilen ITT-STN Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Siemens Healthineers bünyesinde kurulan ve gençleri inovasyonla buluşturmayı hedefleyen Innovation Think Tank (ITT) platformu ve Siemens Healthineers Technology Accelerator iş birliğiyle düzenlenen ilk Innovation Think Tank Start-up Network (ITT-STN) etkinliği 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşti. Online gerçekleşen ITT-STN etkinliğinde düzenlenen ödül töreninde; Innovation Think Tank, Siemens Healthineers ve Volitan Global’in sağlık teknolojileri ve dijital sağlık girişimcilerini yatırım ekosistemine dahil etmek amacıyla destekleyeceği projeler açıklandı. Uluslararası çapta dikkat çeken etkinliğe Türkiye, Almanya, ABD, Hindistan ve Çin’den izleyiciler katıldı.

“Gelecek vadeden start-up’lara rehberlik ederek, yatırım ekosistemine erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz”

ITT-STN etkinliğinin açılışı, Siemens Healthineers Innovation Think Tank Kurucusu ve Global Direktörü Prof. Sultan Haider tarafından yapıldı. ITT platformu ve etkinliğin amacına dair bilgi veren Prof. Haider’in ardından Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, ITT-STN etkinliği ve yarışma hakkında açıklamalarda bulundu: “ITT-STN etkinliğimizle, sağlık teknolojileri ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında gelecek vadeden start-up’lara rehberlik ederek, yatırım ekosistemine erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Seçilen start-up’lar, alanında uzman isimlerden koçluk ve mentorluk destekleri alacak. Ayrıca start-up’lar ile Volitan Global ve Siemens Healthineers ekipleri arasında bağlantı kurulacak. Innovation Think Tank, Siemens Healthineers ve Volitan Global olarak sağlık sektörünün önemli ve acil sorunlarına çözüm sunacak ve küresel sağlık hizmetlerine katkıda bulunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” Enis Sonemel’in ardından Almanya Medical Valley EMN Yönetim Kurulu Başkanı Walter Maerzendorfer “Sağlıkta İnovasyon” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Uzmanlar, Türkiye’deki inovasyon ekosistemlerini ve en iyi uygulamaları değerlendirdi

ITT-STN etkinliğinde düzenlenen “Türkiye’de Sağlık ve Yaşam Bilimleri İnovasyon Ekosistemleri ve En İyi Uygulamalar” panelinde Volitan Global kurucusu ve CEO’su Ufuk Eren moderatörlüğünde Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Ata Akın, Revo Capital Genel Müdürü Berkin Toktaş, Başkent Üniversitesi TTO Yöneticisi Arzu Fırlarer, Borda Teknoloji eş kurucusu ve CEO’su Akın Altunbaş ve South Carolina Üniversitesi ITT Laboratuvarı’nın Operasyon Direktörü ve Araştırma Koordinatörü Dilek Akgün bir araya geldi. Panelde sağlık hizmetlerinde pandemi sonrası dönemde önemi artan inovasyon çalışmaları ve Türkiye’deki inovasyon ekosistemi tüm yönleriyle değerlendirildi.

Ödül almaya hak kazanan start-up’lar açıklandı

Etkinliğin son bölümünde finale kalan 6 start-up, projelerini tanıttıktan sonra Siemens Healthineers Technology Accelerator Başkanı Dr. Jürgen Simon “Start-Up’lar Medikal Teknoloji Şirketleriyle Nasıl Çalışabilir?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Başkent Üniversitesi rektörü Prof. Ali Haberal ve tüm katılımcılardan yapılan geri bildirimlerde sağlık alanında ileri teknolojilerin ve bu yöndeki yatırımların önemi vurgulanırken ITT-STN etkinliğinin de bu açıdan Türkiye sağlık girişimciliği konusunda üstlendiği role dikkat çekildi.

Finale kalan 6 projeyi değerlendiren jüri ekibinde, Genomedis Genel Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Sevgi Salman Ünver, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Profesörü ve Inovita (İstanbul Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İşbirliği Platformu) & İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) Koordinatörü Prof. Dr. MD Cengizhan Öztürk, Ernst and Young Yardımcı Ortağı Mehmet Gülez, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Bozluolcay, İstanbul Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Şükrü Mehmet Ertürk, TÜBİTAK ve TEYDEB Girişim Sermayesi Fonlama Grubu Yönetim Kurulu Koordinatörü Elif Koşok, South Carolina Üniversitesi Uygulamalı Yenilik ve İleri Analitik Merkezi’nde Uygulamalı Bilimler Direktörü Prof. Neşet Hikmet, Başkent Üniversitesi TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yöneticisi ve Başkent Innovation Think Tank Operasyon Direktörü Arzu Fırlarer, Melek Yatırımcı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dorman ile Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı yer aldı.

Kazanan start-up’lara imkanlar sunulacak

Projeler jüri tarafından değerlendirildikten sonra gerçekleştirilen ödül töreni ile ilk 3’e giren start-up’lar açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre rehabilitasyon alanında en son teknoloji ile tıbbi robotik ve cihazlar geliştirmeye odaklanan Ar-Ge start-up’ı Medroco, birincilik ödülünü almaya hak kazandı. İkincilik ödülü ise Aksense girişimine verildi. Aksense, ikincilik ödülünü taşınabilir bir elektrokimyasal biyosensör ile enfeksiyonları bir dakikada teşhis etmek için geliştirdiği yeni kan tahlili cihazı ile aldı. Hevi AI girişimi de beyin görüntülemede inmenin otomatik olarak saptanması için en ileri derin öğrenme yöntemlerini kullanan hStroke ürünü ile üçüncülük ödülünü kazandı.

ITT-STN Ödülü almaya hak kazanan start-up’lar 10x Health Investment Club yatırım havuzuna kabul edilecek, eITT 2021 etkinliğine katılacak, koçluk seanslarına katılabilecek ve Siemens Healthineers ve Volitan Global uzmanlarından mentorluk desteği alabilecek.