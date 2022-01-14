Siemens Healthineers Türkiye’de üst düzey atama

Siemens Healthineers Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Satış ve servis yönetiminde 25 yıllık deneyime sahip olan Ertan Cömert, Ocak ayı itibariyle Siemens Healthineers Türkiye’de Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi.

Dünyanın önde gelen sağlık teknolojileri şirketlerinden biri olan Siemens Healthineers, yönetim kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor. Sektörde 25 yıllık tecrübesi bulunan Ertan Cömert 3 Ocak itibariyle Siemens Healthineers Türkiye Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı.

Yapılan açıklamaya göre, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Cömert, 1999’da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi Çağdaş Bilimler Enstitüsü’nde Pre-MBA programını tamamladı. İş hayatına 1995 yılında Ray Sigorta’da başlayan deneyimli ismi sırasıyla 1997’den 2004’e yılına kadar Biobak A.Ş. ve Bayer Türk Kimya’da teknik servis bölümlerinde görev yaptıktan sonra 2004’te Medtek A.Ş.’de 4 yıl boyunca Satış ve Ürün Müdürlüğü görevini yürüttü. 2008-2016 yılları arasında Satış Yöneticisi olarak Siemens Türkiye’de çalıştı. 2016’dan bu yana Getinge Türkiye’de Satış Direktörü olarak görev yapan Ertan Cömert, 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Siemens Healthineers Türkiye’de Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. Sağlık sektöründe laboratuvar diagnostiği, medikal görüntüleme, klinik sistemler ve sterilizasyon alanlarında; sistem yönetimi, tıbbi cihaz satın alma ve finans yönetimi, özel finans girişimi ve servis alanlarında deneyimli olan Ertan Cömert Türkiye, İsrail ve Orta Asya ile ilgili ileri düzeyde pazar bilgisine sahip.