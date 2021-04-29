Siemens Türkiye, dijitalde gelecek hedefleyen gençlerle buluşacak

Siemens Türkiye, ’’Dijital Geleceğini Şekillendir’’ sloganıyla Türkiye genelinden üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek. Etkinlik, 5 Mayıs’ta online olarak gerçekleştirilecek.

Siemens Türkiye’nin ’’Dijital Geleceğini Şekillendir’’ sloganıyla ile hayata geçireceği Dijital Kariyer Günü’nde öğrenciler, şirketin yönetim kadrosuyla bir araya gelecek. 5 Mayıs tarihinde online platformda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye genelinden üniversite öğrencileri geleceğin dijital yetkinlikleri ve iş yapış şekilleri hakkında merak ettiklerini öğrenme imkanı yakalarken, sanal stantlar üzerinden şirketin çalışma hayatı hakkında bilgi alabilecek. Etkinliğe katılan öğrenciler Siemens Türkiye, Siemens Healthineers ve Siemens Gamesa’nın üst düzey yetkililerinden faaliyet alanları ve gelecek vizyonu ile ilgili de bilgi alma imkanına kavuşacak.

Verilen bilgiye göre, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’in öğrencilerle bir araya geleceği sohbetle başlayacak Dijital Kariyer Günü, İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, Ar-Ge Direktörü Erdem Alptekin, Dijital Fabrikalar Genel Müdürü Kerim Oal’in konuşmalarıyla devam edecek. Dijital Kariyer Günü global sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers’ın Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve yenilenebilir enerji alanının küresel ölçekte önde gelen şirketlerinden Siemens Gamesa’nın Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt’un faaliyet gösterdikleri sektörlerin mevcut durumu ve dijital geleceğine dair konuşmalarıyla devam edecek. Öğrenciler ayrıca şirkette staj, yarı zamanlı işe alım ve tam zamanlı potansiyel iş imkanlarını görerek kariyer planlaması yapabilecek.

Bütün üniversite öğrencilerine açık olan Dijital Kariyer Günü’nün siemensdigitalcareerday.com adresinden takip edilebileceği açıklandı.