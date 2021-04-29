Siemens Türkiye, dijitalde gelecek hedefleyen gençlerle buluşacak

Siemens Türkiye, ’’Dijital Geleceğini Şekillendir’’ sloganıyla Türkiye genelinden üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek. Etkinlik, 5 Mayıs’ta online olarak gerçekleştirilecek.
Verilen bilgiye göre, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’in öğrencilerle bir araya geleceği sohbetle başlayacak Dijital Kariyer Günü, İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, Ar-Ge Direktörü Erdem Alptekin, Dijital Fabrikalar Genel Müdürü Kerim Oal’in konuşmalarıyla devam edecek. Dijital Kariyer Günü global sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers’ın Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve yenilenebilir enerji alanının küresel ölçekte önde gelen şirketlerinden Siemens Gamesa’nın Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt’un faaliyet gösterdikleri sektörlerin mevcut durumu ve dijital geleceğine dair konuşmalarıyla devam edecek. Öğrenciler ayrıca şirkette staj, yarı zamanlı işe alım ve tam zamanlı potansiyel iş imkanlarını görerek kariyer planlaması yapabilecek.Bütün üniversite öğrencilerine açık olan Dijital Kariyer Günü’nün siemensdigitalcareerday.com adresinden takip edilebileceği açıklandı.